Лебедева призвала руководство ВФЛА и легкоатлетов договориться без участия соцсетей и СМИ

Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину и бывший вице-президент ВФЛА Татьяна Лебедева высказала мнение, что российским легкоатлетам и руководству Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) стоит сесть за стол переговоров и перестать обмениваться выпадами через соцсети и СМИ.
Суть конфликта руководства ВФЛА и членов комиссии спортсменов ВФЛА Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова, Анжелики Сидоровой, Сергея Литвинова и Радиона Гатауллина в том, что с легкоатлетами не обсудили решения, напрямую касающиеся формирования и деятельности их комиссии.
«Руководство наступает на те же грабли – вот мы тут решили, а спортсменов не спросили. Я считаю, что в первую очередь после избрания нужно было встретиться с комиссией атлетов. Тут ничего сложного нет. Пусть будут и спорные моменты, но именно в них и рождается истина. В этой ситуации нельзя действовать с позиции силы. Нужно всё обсуждать и не выносить сор из избы. Это же наша спортивная семья, а получается, что идёт общение через соцсети и СМИ. А это не красит ни спортсменов, ни руководство. И сейчас руководителю как более старшему и мудрому нужно включить всю дипломатию и в закрытом режиме решить все моменты, услышать мнение спортсменов.
А так мы будем ещё дальше отдаляться. Спортсмены не участвовали в выборах, вторая сторона отреагирует: ну и не надо. И останется осадок, и он будет оставаться… А новое руководство будет падать в глазах спортсменов, ведь у тех тоже есть слово. И они при каждой возможности будут говорить не самые лучшие слова про руководство ВФЛА. И всё это видит международная федерация. Хотелось бы, чтобы не выносился сор из избы через прессу. Пусть будут жаркие обсуждения в разных тонах, но чтобы они были закрытыми. И сообща стороны приходили к какому-то мнению прежде, чем это предадут огласке", — приводит слова Лебедевой РИА «Новости».
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