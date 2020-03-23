Непомнящий обыграл Дин Лиженя и упрочил лидерство на турнире прететендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий упрочил лидерство на турнире претендентов, который проходит в Екатеринбурге. В партии шестого тура Непомнящий белыми фигурами нанёс поражение китайцу Дин Лиженю. Партия завершилась уже на 40-м ходу и стала самой быстрой в туре.

Значительно дольше, более 7 часов, продолжалась ещё одна результативная партия шестого тура, в которой голландец Аниш Гири чёрным цветом нанёс поражение россиянину Кириллу Алексеенко.



В других противостояниях были зафиксированы ничейные результаты. Россиянин Александр Грищук разошёлся миром с американцем Фабиано Каруаной, а китаец Ван Хао – с французом Максимом Вашье-Лагравом.



После шестого тура Непомнящий, в активе которого 4,5 очка, единолично возглавляет турнирную таблицу. На очко меньше у Вашье-Лаграва. По 3 очка из 6 набрали Ван Хао, Каруана, Гири и Грищук. Ещё двое — Дин Лижень и Алексеенко — заработали по 2 очка.



Турнир претендентов с участием восьми гроссмейстеров продлится в Екатеринбурге до 3 апреля. Победитель получит право провести матч за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.