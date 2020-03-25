Устюгов продолжит тренироваться в группе Крамера, несмотря на инициативу Вяльбе

Российский лыжник Сергей Устюгов продолжит работать в группе немецкого специалиста Маркуса Крамера. В минувшем сезоне россиянин занял восьмое место в общем зачёте Кубка мира. Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предположила, что Устюгову стоит сменить тренера.
«Я рассчитываю, что он останется в моей группе, в которой он тренируется уже четыре года. Во всяком случае именно об этом мы с ним говорили в последний раз, когда были ещё в Канаде. Я знаю, Елена Вяльбе хотела бы, чтобы лучшие лыжники — Александр Большунов и Сергей Устюгов — тренировались вместе, но, как мне кажется, этим ребятам будет непросто работать вместе, поскольку они отличаются характерами.
Безусловно, они уважают друг друга, но всё же назвать их лучшими друзьями нельзя. А для работы в группе это важно. Так что я думаю, что состав группы останется прежним. Если изменения и будут, то незначительные», — цитирует Крамера ТАСС.
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