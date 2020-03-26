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Один из лучших волейболистов мира Нгапет, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы

Один из лучших волейболистов мира Нгапет, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы
Другие / Волейбол 0

Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет, который заразился коронавирусом, выписан из инфекционной больницы. Спортсмен чувствует себя хорошо, сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

19 марта стало известно, что Нгапет сдал анализы для теста на коронавирус. Игрок почувствовал себя плохо по возвращении из Франции и был немедленно изолирован, не контактировав с другими игроками.

«Его выписали, он чувствует себя хорошо, уже улыбается, благодарит врачей», — приводит слова Фазлеевой ТАСС.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 22 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 117 тыс. В России известно о 840 случаях заражения. Полностью выздоровели 38 человек, кроме того зафиксировано три летальных исхода.

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