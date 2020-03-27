Минтруд разъяснил условия нерабочей недели

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разместило рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом России Владимиром Путиным нерабочей неделей. Полный перечень доступен на сайте ведомства.
Напомним, позавчера, 25 марта, президент РФ Владимир Путин объявил, что неделя с 30 марта по 3 апреля будет в стране нерабочей. Причина — риск распространения коронавирусной инфекции.
Отмечается, что наличие в марте и апреле 2020 года нерабочих дней не является основанием для снижения зарплат.
«С 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом, наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам.
В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере», — сказано в сообщении ведомства.
Также сообщается, на кого не распространяется режим нерабочей недели: это все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки и транспорт. Также режим нерабочей недели не распространится на работников социальных фондов, государственных и муниципальных служащих.
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