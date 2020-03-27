Собчак: в тусовке шоу-бизнеса переполох. Все перезаражались коронавирусом от Лещенко

Известная телеведущая Ксения Собчак рассказала, что звёзды шоу-бизнеса обеспокоены в связи с пандемией коронавируса. Ранее стало известно, что певец Лев Лещенко был госпитализирован с симптомами коронавируса. Позже диагноз подтвердился.
Собчак вспомнила, что Лещенко присутствовал 13 марта на вечеринке в честь юбилея Аллы, сестры композитора Игоря Крутого. Там побывали многие звёзды шоу-бизнеса, включая Николая Баскова, Валерия Леонтьева, Олега Газманова и многих других.
«В тусовке шоу-бизнеса переполох. Все перезаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого», — написала Собчак в своём телеграм-канале.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.
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