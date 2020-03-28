Представитель ВОЗ: эпидемия — как гонка, но мы можем её остановить

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович раскритиковала жителей Москвы за несоблюдение рекомендаций по самоизоляции. По словам Вуйнович, москвичи отнеслись к рекомендациям несерьёзно.

«Проехала через Москву, и мне больно. Расстояние два метра люди не соблюдают. Идут три подруги вместе, не зная, есть у них вирус или нет. Но так нельзя. Нужно соблюдать дистанцию два метра. Нельзя игнорировать это правило. Эпидемия набирает скорость, это как гонка. Но мы можем её остановить, соблюдая рекомендации», — приводит слова Вуйнович «Взгляд».

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По данным на 27 марта, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.