Представитель ВОЗ: эпидемия — как гонка, но мы можем её остановить

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович раскритиковала жителей Москвы за несоблюдение рекомендаций по самоизоляции. По словам Вуйнович, москвичи отнеслись к рекомендациям несерьёзно.
«Проехала через Москву, и мне больно. Расстояние два метра люди не соблюдают. Идут три подруги вместе, не зная, есть у них вирус или нет. Но так нельзя. Нужно соблюдать дистанцию два метра. Нельзя игнорировать это правило. Эпидемия набирает скорость, это как гонка. Но мы можем её остановить, соблюдая рекомендации», — приводит слова Вуйнович «Взгляд».
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По данным на 27 марта, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.
- 28 марта 2020
-
17:39
-
17:19
-
16:42
-
16:22
-
15:41
-
15:10
-
14:32
-
14:13
-
13:40
-
12:42
-
12:25
-
12:06
-
11:23
-
10:56
-
09:56
-
09:00
-
01:43
-
00:33
-
00:30
-
00:27
- 27 марта 2020
-
23:32
-
23:13
-
22:40
-
22:22
-
22:17
-
22:02
-
21:44
-
21:28
-
21:07
-
20:42
-
20:22
-
20:03
-
19:54
-
19:42
-
19:32