Поздняков высказал позицию ОКР относительно антидопингового тестирования атлетов РФ

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что дополнительные требования, касающиеся антидопингового тестирования как критерия допуска к международным соревнованиям, должны касаться спортсменов всех стран.

«Конечно, пандемия COVID-19 вносит свои коррективы и в процесс допинг-тестирования по всему миру. Многие национальные антидопинговые организации существенно сократили или полностью приостановили реализацию своих антидопинговых программ из-за различных законодательных ограничений и закрытых границ. Это является огромным вызовом для всей международной антидопинговой системы, и мы надеемся, что Всемирное антидопинговое агентство сможет оперативно и эффективно на него отреагировать. При этом хотим напомнить, что российские спортсмены на протяжении последних лет являются наиболее тестируемыми спортсменами в мире. Наша твёрдая позиция заключается в том, что любые дополнительные требования, касающиеся антидопингового тестирования как критерия допуска к международным соревнованиям, должны будут в равной мере относиться к любому спортсмену вне зависимости от его национальной принадлежности.

А пока призываю всех спортсменов, тренеров и болельщиков: продолжайте соблюдать предписания и, пожалуйста, оставайтесь дома!» — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

На «Чемпионате» можно посмотреть видео об известных спортсменах, попавшихся на допинге.