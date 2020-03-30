Поздняков высказал позицию ОКР относительно антидопингового тестирования атлетов РФ

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что дополнительные требования, касающиеся антидопингового тестирования как критерия допуска к международным соревнованиям, должны касаться спортсменов всех стран.
«Конечно, пандемия COVID-19 вносит свои коррективы и в процесс допинг-тестирования по всему миру. Многие национальные антидопинговые организации существенно сократили или полностью приостановили реализацию своих антидопинговых программ из-за различных законодательных ограничений и закрытых границ. Это является огромным вызовом для всей международной антидопинговой системы, и мы надеемся, что Всемирное антидопинговое агентство сможет оперативно и эффективно на него отреагировать. При этом хотим напомнить, что российские спортсмены на протяжении последних лет являются наиболее тестируемыми спортсменами в мире. Наша твёрдая позиция заключается в том, что любые дополнительные требования, касающиеся антидопингового тестирования как критерия допуска к международным соревнованиям, должны будут в равной мере относиться к любому спортсмену вне зависимости от его национальной принадлежности.
А пока призываю всех спортсменов, тренеров и болельщиков: продолжайте соблюдать предписания и, пожалуйста, оставайтесь дома!» — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.
На «Чемпионате» можно посмотреть видео об известных спортсменах, попавшихся на допинге.
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