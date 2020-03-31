Голкипер сборной России показала тренировки с ребёнком на руках

Голкипер «Кубани» и женской сборной России по гандболу Виктория Калинина показала, как тренируется дома в условиях карантина, связанного с пандемией коронавируса. Спортсменка не остановилась, даже когда к ней подошёл маленький ребёнок. Его она взяла на руки и продолжила работать.
«Вот она – настоящая вратарская концентрация», — прокомментировала видео пресс-служба Федерации гандбола России.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время все турниры приостановлены. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс. В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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