Вяльбе рассказала о реакции Большунова на снятие норвежцев с Кубка мира

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как Александр Большунов, который в сезоне-2019/2020 завоевал «Большой хрустальный глобус», отреагировал на решение сборной Норвегии сняться с североамериканских этапов Кубка мира из-за угрозы распространения коронавируса.
«Саше было обидно, что лучшие лыжники не приехали с ним посоревноваться, в частности норвежцы. Но видите, из-за коронавируса всё получилось скомканным, и не только в спорте, все несут какие-то потери, убытки.
Не думаю, что Саша должен на этом зацикливаться, расстраиваться. У него отличное настроение, он, как всегда, шутит, улыбается, смеётся. Эта ситуация не должна омрачить его нынешнее состояние.
Безусловно, перед поездкой на североамериканские этапы Кубка мира я была уверена, что Саша возьмёт этот «глобус», даже не зная, что норвежцы отказались там выступать. Но зачем бежать впереди паровоза. Конечно, понятно, что, если бы Саша не был на пьедестале, а занял место в шестёрке в каждой гонке, он всё равно с большим отрывом выиграл бы», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».
Также посмотрите видео, как норвежские биатлонисты сняли штаны перед российскими спортсменками.
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