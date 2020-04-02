Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 1 мая, но не стал вводить пропуска

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал решение президента России Владимира Путина продлить нерабочие дни до 1 мая.



«В Москве сложилась наиболее сложная ситуация по распространению коронавирусной инфекции. Поэтому все ранее введённые ограничения будут продлены до 1 мая 2020 г. Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции.

Продолжает действовать домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями — самая важная мера сбережения их жизни и здоровья. Вторая часть материальной помощи в размере 2000 рублей будет им выплачена сразу же после 14 апреля. Ждать этих денег до начала мая не придётся. Попросту говоря, живем дальше так, как на этой неделе», — приводит слова Собянина его официальный сайт.



Остаются в силе требования социального дистанцирования на транспорте и в общественных местах. До 1 мая запрещается посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха. Магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми.



«Огромное количество вопросов возникло в связи с планировавшимся введением пропусков для передвижения по городу. Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома. Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды. Я искренне вам признателен. Поэтому пропускной режим передвижения по городу можно пока не вводить. С сегодняшнего дня соблюдение режима самоизоляции заболевшими COVID-19 и членами их семей будет особо контролироваться с помощью современных технологий».