Нагорный поддержал челлендж и переоделся в женщину
Действующий чемпион мира в многоборье российский гимнаст Никита Нагорный принял участие в популярном челлендже с переодеванием.
Суть челленджа заключается в том, что пара снимает себя на видео, после чего наступает короткая пауза, и они меняются одеждой. В ролике Нагорный меняется одеждой со своей женой Дарья Спиридоновой, которая и опубликовала видео на своей странице в «Инстаграме».
Ранее в челлендже с переодеванием приняли участие футболисты: защитник «Зенита» Эмануэль Маммана и бывший форвард «Спартака» Зе Луиш.
В настоящее время большинство спортивных мероприятий отменено из-за пандемии коронавируса.
Также Нагорный и Спиридонова приняли участие в популярном челлендже с туалетной бумагой «Оставайся дома».
Читайте также
- 3 апреля 2020
-
17:54
-
17:29
-
16:33
-
16:14
-
16:14
-
16:09
-
16:05
-
15:46
-
15:04
-
14:30
-
13:39
-
13:33
-
12:56
-
12:50
-
12:17
-
11:12
-
10:43
-
10:17
-
10:13
-
10:00
-
09:14
-
08:33
-
00:38
-
00:02
- 2 апреля 2020
-
23:43
-
23:28
-
23:19
-
22:54
-
22:07
-
21:08
-
20:54
-
19:40
-
19:04
-
18:03
-
17:46
Партнерский контент