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Нагорный поддержал челлендж и переоделся в женщину

Нагорный поддержал челлендж и переоделся в женщину
Другие / Прочие виды спорта 0

Действующий чемпион мира в многоборье российский гимнаст Никита Нагорный принял участие в популярном челлендже с переодеванием.

Суть челленджа заключается в том, что пара снимает себя на видео, после чего наступает короткая пауза, и они меняются одеждой. В ролике Нагорный меняется одеждой со своей женой Дарья Спиридоновой, которая и опубликовала видео на своей странице в «Инстаграме».

Ранее в челлендже с переодеванием приняли участие футболисты: защитник «Зенита» Эмануэль Маммана и бывший форвард «Спартака» Зе Луиш.

В настоящее время большинство спортивных мероприятий отменено из-за пандемии коронавируса.

Также Нагорный и Спиридонова приняли участие в популярном челлендже с туалетной бумагой «Оставайся дома».

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