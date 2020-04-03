Нагорный поддержал челлендж и переоделся в женщину

Действующий чемпион мира в многоборье российский гимнаст Никита Нагорный принял участие в популярном челлендже с переодеванием.



Суть челленджа заключается в том, что пара снимает себя на видео, после чего наступает короткая пауза, и они меняются одеждой. В ролике Нагорный меняется одеждой со своей женой Дарья Спиридоновой, которая и опубликовала видео на своей странице в «Инстаграме».

Ранее в челлендже с переодеванием приняли участие футболисты: защитник «Зенита» Эмануэль Маммана и бывший форвард «Спартака» Зе Луиш.



В настоящее время большинство спортивных мероприятий отменено из-за пандемии коронавируса.



Также Нагорный и Спиридонова приняли участие в популярном челлендже с туалетной бумагой «Оставайся дома».