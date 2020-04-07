Солдатова высказалась о пандемии коронавируса

Трёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике в командном зачёте, чемпионка мира–2018 в упражнении с лентой, российская спортсменка Александра Солдатова поделилась мнением о ситуации с пандемией коронавируса в России и в мире.

«Ясное дело, что мы оказались в крайне непривычной и серьёзной по своей сути ситуации… Я бы хотела выразить безмерную благодарность сотрудникам медицинской помощи и больницам, работающим без передышки… Вы — настоящие герои нашего века, и введение карантина в этой связи — вынужденная, но, на мой взгляд, очень-очень правильная мера.

От неё зависит то, как скоро мы все вернёмся к адекватной жизни… как скоро вирус пойдёт на спад, смогут начать работу бизнесы и предприятия, как скоро люди вернутся к своим делам и многие — к семьям.

Я пишу это, потому что сама оказалась в непростой ситуации — я скучаю по своим родным, но в то же время понимаю, как важно сейчас пройти период карантина с наименьшими рисками, поэтому этот месяц мне предстоит провести без встреч с ними ради общего блага.

Я хочу попросить тебя сделать две вещи: отнестись со всей ответственностью к периоду карантина, особенно если речь о близких людях. Не менее важная просьба — с позитивным и смелым настроем смотри вперёд… ведь сегодня это важно, как никогда, это позволяет нам укрепляться и становиться лучше.

Мы пройдём этот период, он не так страшен, как кажется, но и не так безобиден, как хотелось бы… мы вместе, и важно помнить, что после победы над этой пандемией (а победа не за горами, я в это верю) мы вернёмся к здоровой жизни…» — написала Солдатова в своём аккаунте в «Инстаграме».