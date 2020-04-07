Солдатова высказалась о пандемии коронавируса

Трёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике в командном зачёте, чемпионка мира–2018 в упражнении с лентой, российская спортсменка Александра Солдатова поделилась мнением о ситуации с пандемией коронавируса в России и в мире.
«Ясное дело, что мы оказались в крайне непривычной и серьёзной по своей сути ситуации… Я бы хотела выразить безмерную благодарность сотрудникам медицинской помощи и больницам, работающим без передышки… Вы — настоящие герои нашего века, и введение карантина в этой связи — вынужденная, но, на мой взгляд, очень-очень правильная мера.
От неё зависит то, как скоро мы все вернёмся к адекватной жизни… как скоро вирус пойдёт на спад, смогут начать работу бизнесы и предприятия, как скоро люди вернутся к своим делам и многие — к семьям.
Я пишу это, потому что сама оказалась в непростой ситуации — я скучаю по своим родным, но в то же время понимаю, как важно сейчас пройти период карантина с наименьшими рисками, поэтому этот месяц мне предстоит провести без встреч с ними ради общего блага.
Я хочу попросить тебя сделать две вещи: отнестись со всей ответственностью к периоду карантина, особенно если речь о близких людях. Не менее важная просьба — с позитивным и смелым настроем смотри вперёд… ведь сегодня это важно, как никогда, это позволяет нам укрепляться и становиться лучше.
Мы пройдём этот период, он не так страшен, как кажется, но и не так безобиден, как хотелось бы… мы вместе, и важно помнить, что после победы над этой пандемией (а победа не за горами, я в это верю) мы вернёмся к здоровой жизни…» — написала Солдатова в своём аккаунте в «Инстаграме».
- 7 апреля 2020
-
19:30
-
19:26
-
19:21
-
18:35
-
18:11
-
17:36
-
17:21
-
16:52
-
16:24
-
15:18
-
15:15
-
13:37
-
13:15
-
12:13
-
12:00
-
11:15
-
10:57
-
10:56
-
10:37
-
09:19
-
09:15
-
06:41
-
00:35
-
00:05
- 6 апреля 2020
-
22:56
-
22:51
-
21:58
-
21:12
-
20:53
-
20:31
-
20:27
-
20:09
-
19:44
-
19:23
-
18:53