Ефимова: не могу обещать, что выступлю на Олимпиаде в 2021 году

Российская пловчиха Юлия Ефимова пообщалась с подписчиками в «Инстаграме». Спортсменка прокомментировала перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

«Обещать, что выступлю на Олимпиаде в 2021 году? Обещать я не могу, это спорт. Есть очень много факторов, можно ногу сломать перед соревнованиями, тогда для тебя всё закончится.

Настрой хороший, несмотря на то что новость о переносе Олимпиады я перенесла тяжеловато. Я очень сильно вкладывалась, думала, что это будет последний год и последний турнир. Ради этого брала отпуск, хотела больше тренироваться, летала на сборы.

Я почти вернулась в свою лучшую форму, а получилось, что всех посадили дома. Конечно, тяжело, но у меня так всегда. Что-то бьёт по голове, а потом находится много других позитивных моментов, как и сейчас. Я думаю, так надо. Значит, потренируюсь ещё год», — сказала Ефимова.