Ефимова: очень надеюсь, что Россию допустят к ОИ. Есть целый год, чтобы подумать об этом

Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась мнением о ситуации с допуском России к участию в Олимпийских играх. Олимпиада в Токио из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год. При этом Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило Россию от международных соревнований на четыре года из-за махинаций с данными Московской лаборатории.

«Выступим ли мы на Олимпиаде под российским флагом? Без понятия. На самом деле я не знаю, в каком сейчас состоянии этот вопрос. Всё это ушло на последний план, обсуждают только вирус. До этого тоже было непонятное состояние. Я очень надеюсь, что допустят. К тому же у них есть целый год, чтобы подумать об этом», — сказала Ефимова в прямом эфире в «Инстаграме».

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало иск в Спортивный арбитражный суд на решение ВАДА, но из-за коронавируса рассмотрение было перенесено на более поздний срок.