Ефимова: очень надеюсь, что Россию допустят к ОИ. Есть целый год, чтобы подумать об этом

Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась мнением о ситуации с допуском России к участию в Олимпийских играх. Олимпиада в Токио из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год. При этом Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило Россию от международных соревнований на четыре года из-за махинаций с данными Московской лаборатории.
«Выступим ли мы на Олимпиаде под российским флагом? Без понятия. На самом деле я не знаю, в каком сейчас состоянии этот вопрос. Всё это ушло на последний план, обсуждают только вирус. До этого тоже было непонятное состояние. Я очень надеюсь, что допустят. К тому же у них есть целый год, чтобы подумать об этом», — сказала Ефимова в прямом эфире в «Инстаграме».
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало иск в Спортивный арбитражный суд на решение ВАДА, но из-за коронавируса рассмотрение было перенесено на более поздний срок.
- 7 апреля 2020
-
23:55
-
23:43
-
23:06
-
22:57
-
22:07
-
21:55
-
21:38
-
21:17
-
20:58
-
20:45
-
20:22
-
20:17
-
19:30
-
19:26
-
19:21
-
18:35
-
18:11
-
17:36
-
17:21
-
16:52
-
16:24
-
15:18
-
15:15
-
13:37
-
13:15
-
12:13
-
12:00
-
11:15
-
10:57
-
10:56
-
10:37
-
09:19
-
09:15
-
06:41
-
00:35