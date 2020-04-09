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Источник: бывший глава РУСАДА — совладелец загоревшегося в Москве дома престарелых

Источник: бывший глава РУСАДА — совладелец загоревшегося в Москве дома престарелых
Другие / Прочие виды спорта 0

Вечером 8 апреля в московском доме престарелых «Третий возраст» произошёл пожар, в результате которого погиб один человек.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», основатель и совладелец учреждения — доктор медицинских наук, академик РАМН и бывший глава российского антидопингового агентства Рамил Хабриев. Именно заслуженный врач РФ Хабриев руководил РУСАДА во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, по итогам которых разразился допинговый скандал. В 2015 году он покинул свой пост.

Сам дом престарелых относится к категории дорогих — стоимость суточного проживания в нём стоит минимум 1600 рублей. В данный момент пожар потушен, всего пострадали три человека. Из здания спасатели вывели 50 человек.

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