Источник: бывший глава РУСАДА — совладелец загоревшегося в Москве дома престарелых

Вечером 8 апреля в московском доме престарелых «Третий возраст» произошёл пожар, в результате которого погиб один человек.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», основатель и совладелец учреждения — доктор медицинских наук, академик РАМН и бывший глава российского антидопингового агентства Рамил Хабриев. Именно заслуженный врач РФ Хабриев руководил РУСАДА во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, по итогам которых разразился допинговый скандал. В 2015 году он покинул свой пост.

Сам дом престарелых относится к категории дорогих — стоимость суточного проживания в нём стоит минимум 1600 рублей. В данный момент пожар потушен, всего пострадали три человека. Из здания спасатели вывели 50 человек.