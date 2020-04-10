Винер-Усманова: если бы закрыли базу в Новогорске, девочки могли бы погибнуть от депрессии

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала о жизни спортсменок на спортивной базе в Новогорске из-за пандемии коронавируса.
«Мне приходилось доказывать почти на уровне руководителей правительства о том, что мы, именно художественная гимнастика, тренируемся постоянно. Многие поколения наших девочек находятся на Учебно-тренировочной базе Новогорск, причем постоянно. Они уезжают только на Новый год, на четыре-пять дней. Все остальное время они здесь, Новогорск – их дом. Убирать их с базы и закрывать эту базу сейчас равносильно смерти, само собой спортивной смерти. Они бы остались без врачебного надзора, без тренировок, они могли бы погибнуть – просто от депрессии. Они же как мимозы: выйдя в эту жизнь, в эту Гиену огненную, которая сейчас развернулась вокруг нас, они могли бы не выжить», — приводит слова Винер-Усмановой Комсомольская правда.
Ранее сообщалось, что на спортивной базе «Новогорск» зафиксированы два случая коронавируса.
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