Роспотребнадзор: только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Всего 3% от числа проверенных россиян имеют иммунитет к коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Тест-систему опробовали на женщинах, которые сопровождают поезд «Сапсан» Москва — Санкт-Петербург, так как предполагалось, что именно у них больше всего контактов с заболевшими коронавирусом. Результаты тестирования (3%) означают, что в нашей популяции очень мало людей встречались с этим вирусом.
И вот сегодняшнее исследование, которое мы будем делать, в целом в популяции, но в первую очередь при наличии тест-системы иммуноферметного анализа, мы будем определять, есть или нет антитела у врачей, у медицинских работников, а они на передовой», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».
На вопрос, стоит ли ожидать от массового тестирования, что уже большая часть россиян переболела коронавирусом, Попова ответила отрицательно.
«Нет, ожидать этого абсолютно точно не стоит, и мы этого не ожидаем, и поэтому все меры, порой кажущиеся очень жёсткими, сегодня принимаются», — сказала Попова.
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