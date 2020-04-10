Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Роспотребнадзор: только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Роспотребнадзор: только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Другие / Прочие виды спорта 0

Всего 3% от числа проверенных россиян имеют иммунитет к коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Тест-систему опробовали на женщинах, которые сопровождают поезд «Сапсан» Москва — Санкт-Петербург, так как предполагалось, что именно у них больше всего контактов с заболевшими коронавирусом. Результаты тестирования (3%) означают, что в нашей популяции очень мало людей встречались с этим вирусом.

И вот сегодняшнее исследование, которое мы будем делать, в целом в популяции, но в первую очередь при наличии тест-системы иммуноферметного анализа, мы будем определять, есть или нет антитела у врачей, у медицинских работников, а они на передовой», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

На вопрос, стоит ли ожидать от массового тестирования, что уже большая часть россиян переболела коронавирусом, Попова ответила отрицательно.

«Нет, ожидать этого абсолютно точно не стоит, и мы этого не ожидаем, и поэтому все меры, порой кажущиеся очень жёсткими, сегодня принимаются», — сказала Попова.

В России за сутки коронавирусом заразилось 1786 человек, отмечено 18 летальных исходов
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020