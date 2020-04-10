Число людей, умерших от коронавируса в мире, превысило 100 тысяч человек

Число человек в мире, умерших от коронавирусной инфекции, 10 апреля превысило 100 тыс. Заболевших во всём мире на данный момент более 1 млн 646 тыс., из них выздоровело 368 тыс.

Больше всего инфицированных выявлено в США — 468 566 человек, Испании — 153 222, Италии — 143 626, Германии — 118 235 и Франции — 117 749.

На утро 10 апреля в России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 1786 человек. В настоящий момент общее число заболевших составляет 11 917 человек, из которых выздоровело 795. Зафиксировано ещё 18 летальных исходов. За всё время скончалось 94 человека.

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала её пандемией.