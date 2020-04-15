Глава ОКР Поздняков: практически на 2 месяца прерываем договор аренды с нашими федерациями

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о ситуации с лицензиями на Игры в Токио (Япония) в свете переноса соревнований из-за пандемии коронавируса. Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа.

«Почти 57 процентов уже разыграны. Лицензии, в тех федерациях, которые уже объявили об этом, сохранены. Федерация спортивной борьбы сохраняет лицензии. Федерация фехтования поступает точно так же. МОК призывает всех сохранить завоёванные лицензии», — сказал Поздняков в ходе онлайн-конференции.

Глава ОКР также рассказал о финансовой поддержке спортивных федераций.

«В ближайшие месяцы очень надеемся, что эпидемия позволит выходить на улицу. Заработают наши учебно-спортивные базы. Мы готовим различные меры финансовой поддержки нашим федерациям. К примеру, мы практически на 2 месяца прерываем договор аренды с нашим федерациями. Понимаем, что несём финансовые потери, но так мы можем облегчить работу нашим федерациям. С нашими коллегами по исполкому мы принимаем это решение. Но нет сомнений, что все поддержат. Мы ответственны со своими партнёрами и федерациям. Делаем это не скрепя сердце, а с удовольствием», — отметил Поздняков.