Гимнастка Солдатова показала впечатляющую растяжку, занимаясь делами по дому. Видео
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова показала, как можно развлечь себя на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсменка опубликовала в своём «инстаграме» видео, как можно выполнять растяжку, одновременно занимаясь домашними делами.
«Один день из жизни гимнастики, или Что делать, когда уже все дела сделаны-переделаны?» — подписала она видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
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