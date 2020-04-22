Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Утяшева и Воля провели домашнюю онлайн-тренировку с Тимуром Родригезом

Утяшева и Воля провели домашнюю онлайн-тренировку с Тимуром Родригезом
Другие / Прочие виды спорта 0

Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004 годы) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002 российская гимнастка Ляйсан Утяшева выложила в свой «Инстаграм» анонс видео, в котором проводит домашнюю онлайн-тренировку для новичков. Гостем выпуска стал российский шоумен, певец, теле- и радиоведущий, актёр Тимур Родригез. Также Утяшевой помогал её муж Павел Воля.

«#зарядкасляйсан продолжается! Гость нового выпуска — главный певец карантина Тимур Родригез. Было жарко!» — подписала спортсменка видео.

Видео анонса выпуска доступно в «инстаграме» Ляйсан Утяшевой.

С полным роликом, на котором Утяшева, Воля и Родригез тренируются онлайн, можно ознакомиться на официальном канале Ляйсан в YouTube.

Утяшева и Воля провели домашнюю онлайн-тренировку с Гариком Харламовым
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020