Утяшева и Воля провели домашнюю онлайн-тренировку с Тимуром Родригезом

Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004 годы) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002 российская гимнастка Ляйсан Утяшева выложила в свой «Инстаграм» анонс видео, в котором проводит домашнюю онлайн-тренировку для новичков. Гостем выпуска стал российский шоумен, певец, теле- и радиоведущий, актёр Тимур Родригез. Также Утяшевой помогал её муж Павел Воля.



«#зарядкасляйсан продолжается! Гость нового выпуска — главный певец карантина Тимур Родригез. Было жарко!» — подписала спортсменка видео.

Видео анонса выпуска доступно в «инстаграме» Ляйсан Утяшевой.

С полным роликом, на котором Утяшева, Воля и Родригез тренируются онлайн, можно ознакомиться на официальном канале Ляйсан в YouTube.