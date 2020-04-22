Зубков — о слушаниях в CAS: нечего скрывать и бояться, поэтому будем открыты для всех

Бывший президент Федерации бобслея России Александр Зубков сообщил, что будет лично участвовать в слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировать его за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи.

Слушания по делам бобслеистов Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина пройдут 23 апреля в режиме видеоконференции.

«Я, безусловно, намерен удалённо присутствовать на заседании и следить от начала до конца за тем, как всё будет происходить. Также за процессом будут следить адвокаты и Касьянов с Хузиным и Пушкарёвым. Нам нечего скрывать и бояться, поэтому мы будем открыты для всех.

Верю ли я в то, что суд примет нашу сторону? Я человек, который всегда идёт до конца, вне зависимости от внешних обстоятельств. В том же спорте я и побеждал, и проигрывал. Как всё сложится в суде, я не знаю. Сложно сейчас что-то обсуждать», — приводит слова Зубкова ТАСС.