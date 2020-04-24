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Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы попасть на ЧМ

Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы попасть на ЧМ
Другие / Гандбол 0

Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы попасть на чемпионат мира 2021 года, после того как оставшиеся матчи европейского квалификационного турнира были отменены из-за коронавируса. Исполком Европейской гандбольной федерации (EHF) принял решение об отмене игр квалификационного турнира, в котором участвует сборная России, сообщается на сайте EHF.

Как отмечается в сообщении, список европейских команд — участниц мирового первенства определён на основании результатов выступления на чемпионате Европы 2020 года, где россияне заняли 22-е место. Таким образом, на чемпионате мира от Европы выступят сборные: Дании, Словении, Германии, Португалии, Швеции, Австрии, Венгрии, Беларуси, Исландии, Чехии, Франции, Испании, Хорватии и Норвегии.

Международная федерация гандбола (IHF) в январе сообщила, что две команды получат специальные приглашения для участия в чемпионате мира. Турнир пройдёт в январе в Египте.

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