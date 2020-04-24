Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы попасть на ЧМ

Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы попасть на чемпионат мира 2021 года, после того как оставшиеся матчи европейского квалификационного турнира были отменены из-за коронавируса. Исполком Европейской гандбольной федерации (EHF) принял решение об отмене игр квалификационного турнира, в котором участвует сборная России, сообщается на сайте EHF.
Как отмечается в сообщении, список европейских команд — участниц мирового первенства определён на основании результатов выступления на чемпионате Европы 2020 года, где россияне заняли 22-е место. Таким образом, на чемпионате мира от Европы выступят сборные: Дании, Словении, Германии, Португалии, Швеции, Австрии, Венгрии, Беларуси, Исландии, Чехии, Франции, Испании, Хорватии и Норвегии.
Международная федерация гандбола (IHF) в январе сообщила, что две команды получат специальные приглашения для участия в чемпионате мира. Турнир пройдёт в январе в Египте.
- 24 апреля 2020
-
17:56
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:25
-
16:03
-
16:00
-
15:57
-
15:38
-
15:35
-
14:23
-
14:10
-
13:32
-
12:47
-
12:19
-
11:56
-
11:21
-
10:46
-
10:38
-
10:19
-
09:39
-
09:21
-
08:30
-
00:50
- 23 апреля 2020
-
23:46
-
22:29
-
21:29
-
20:07
-
18:35
-
18:32
-
17:59
-
17:34
-
16:49
-
16:10
-
13:36