Светлана Хоркина поработала в теплице и показала растяжку

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), девятикратная чемпионка мира (трижды — в абсолютном первенстве) и тринадцатикратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась фотографиями, снятыми в теплице.

Спортсменка готовит землю к посадке и использует в качестве органического удобрения рыбу, богатую ценными микроэлементами. Дачникам известно, что рыбные отходы можно закапывать в землю прямо в первозданном виде.

На второй фотографии видно, что спортсменке, которая не потеряла физическую форму, помогает в дачных заботах любимая собака.



«Работы в теплице начались!» — подписала фотографию Хоркина.

Фотографию можно посмотреть на странице Светланы Хоркиной в «Инстаграме».