Светлана Хоркина поработала в теплице и показала растяжку
Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), девятикратная чемпионка мира (трижды — в абсолютном первенстве) и тринадцатикратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась фотографиями, снятыми в теплице.
Спортсменка готовит землю к посадке и использует в качестве органического удобрения рыбу, богатую ценными микроэлементами. Дачникам известно, что рыбные отходы можно закапывать в землю прямо в первозданном виде.
На второй фотографии видно, что спортсменке, которая не потеряла физическую форму, помогает в дачных заботах любимая собака.
«Работы в теплице начались!» — подписала фотографию Хоркина.
Фотографию можно посмотреть на странице Светланы Хоркиной в «Инстаграме».
Daily Telegraph: Хоркина достойна золота за дурацкую теорию заговора
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