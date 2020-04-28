Путин выступил с обращением к россиянам по поводу пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.
Во время совещания президент объявил, что 6, 7 и 8 мая необходимо сделать нерабочими днями. Также глава государства рассказал о текущей ситуации, которая сложилась в России из-за пандемии коронавируса.
«Считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учётом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но, обращаю ваше внимание, при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах.
Ключевое, о чём хочу сказать, подводя итоги прошедших недель. Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это наша общая работа, ответственность граждан, которые заботятся о своём здоровье и здоровье своих близких. Пик ещё не пройден. Риски заразиться сохраняются», — сказал Путин.
Также Путин сообщил, что правительство обязано до 5 мая разработать новый пакет мер поддержки экономики и граждан.
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