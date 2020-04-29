«Им не стать такими, как я». Хоркина ответила критикам спортсменов в политике

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в прямом эфире YouTube-канала московской школы олимпийского резерва поделилась мнением о спортсменах, идущих в политику после завершения карьеры.

«Сейчас многие относятся с пренебрежением к спортсменам в политике. Это диванные критики. Такими, как я, они не станут. Им не стать известными на весь мир олимпийскими чемпионами. Я могу научиться всему, у меня для этого вся жизнь впереди. Моей целью было стать олимпийской чемпионкой, и я на этот кон поставила всё. И я этого достигла, я очень горжусь собой, гордилась и гордится моя страна, гордятся семья, коллеги, друзья по всему миру. Всему остальному я могу научиться, и я это делаю. Я не останавливаюсь на достигнутом, мне всё интересно. Мне интересно познать новые тенденции в мире спорта, в управлении. Я не разбрасываюсь, ставлю несколько ярких точек, которые упростят мне работу. Где-то мне подскажут, что-то увижу, прочитаю, поучаствую в форумах, в конференциях. Я всё это делаю, чтобы совершенствоваться на той работе, которую делаю. Всех призываю это делать. Не люблю покрываться пылью, я всё время в тренде.



Спорт — это в том числе управленческие решения, а не просто знания того или иного вида спорта. Это настолько многогранная сфера деятельности, что даже сельское хозяйство сюда можно прислонить. Ведь мы не используем в спорте то, что растёт на земле. Посмотрите, какие у нас есть богатства, дары природы. Можно сделать вытяжки для спортсменов, чтобы они помогали в восстановлении. Нечто натуральное, природное — мумиё, корень женьшеня. Это и медицина. И промышленность сразу возникает. А в чём спортсмены выступают? Одежда. Плюс наука — синтетика, растягивающиеся элементы. Всё в одно целое — и оп, рекорды.



К назначению бывших спортсменов на административные должности отношусь положительно. Как и к назначению любых других достойных людей. У спортсмена есть гиперответственность. Нельзя стать олимпийским чемпионом, если не относишься гиперответственно к тренировкам и своим обязанностям. Не говорю уже о его любви к Родине. Это вообще во главе угла. Спортсмен переживает за то, что должен принести стране пользу», — сказала Хоркина.

Сама Светлана Хоркина — бывший депутат Госдумы, ныне референт контрольного управления делами президента РФ.