Елена Исинбаева: косить траву мне не доверили, а отвезти скошенную — пожалуйста

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала, как проводит время в своём загородном доме.
«Косить газон мне не доверяют, зато отвезти скошенную траву в поле — пожалуйста… Ну, я не против переключиться с цифрового мира на реальный, одно удовольствие!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «инстаграме».
37-летняя Исинбаева замужем за метателем копья Никитой Петиновым. Пара воспитывает двух детей — пятилетнюю Еву и двухлетнего Добрыню.
18 августа 2016 года Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), входит также в комиссию спортсменов ВФЛА.
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