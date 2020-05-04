Елена Исинбаева: косить траву мне не доверили, а отвезти скошенную — пожалуйста

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала, как проводит время в своём загородном доме.



«Косить газон мне не доверяют, зато отвезти скошенную траву в поле — пожалуйста… Ну, я не против переключиться с цифрового мира на реальный, одно удовольствие!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «инстаграме».

37-летняя Исинбаева замужем за метателем копья Никитой Петиновым. Пара воспитывает двух детей — пятилетнюю Еву и двухлетнего Добрыню.

18 августа 2016 года Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), входит также в комиссию спортсменов ВФЛА.