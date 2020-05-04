Девушка Большунова призналась, что не смотрела «Гарри Поттера» и «Игру престолов»

Российская лыжница Анна Жеребятьева, которая является любимой девушкой обладателя «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2019/2020 Александра Большунова, назвала три ложных факта, которые ранее указала, рассказывая о себе подписчикам.
«Время правды и верных ответов пришло. Было очень много ответов и большинство из них были правильными.
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Лживые факты обо мне. Была Мисс Оренбург. Нет, такого не было. Я была Мисс лагеря 4 раза подряд.
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Всегда очень раскрепощённая и редко стесняюсь. Ну, как сказать, нет, я чаще всего очень стеснительная.
Миллиард раз пересматривала «Игру престолов», миллион раз «Гарри Поттера», и вообще это мои любимые сериал и фильм. Всё наоборот: я ни разу не смотрела ни «Гарри Поттера», ни «Игру престолов» — ничего из этого я не смотрела», — написала Жеребятьева на своей странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на странице Анны Жеребятьевой в «Инстаграме».
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