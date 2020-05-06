«Разве не прекрасны?» Солдатова сфотографировалась с огромными цветами

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала нежные фотографии с огромным букетом бело-синих цветов.
«Разве цветы не прекрасны?» — подписала фотографию Александра.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александры Солдатовой.
В ответ гимнастка получила множество восторженных комплиментов от подписчиков. Приведём некоторые из них.
sasha_my_life_21: Твоя красота не сравнится с самым красивым цветком.
pavel19836212: Спинка очень красивая.
egler.ernesto: Ты выглядишь красиво, Саша!
antonio_molinad: Ты самый великолепный и эффектный цветок! Ты просто мечта!
shcherbakova_ay: Вы прекрасней, чем цветы!
betojesusalves: Ты самый красивый цветок в саду красоты!
alekletuchiy: Такая красота незаконна!
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