«Разве не прекрасны?» Солдатова сфотографировалась с огромными цветами

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала нежные фотографии с огромным букетом бело-синих цветов.

«Разве цветы не прекрасны?» — подписала фотографию Александра.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александры Солдатовой.

В ответ гимнастка получила множество восторженных комплиментов от подписчиков. Приведём некоторые из них.

sasha_my_life_21: Твоя красота не сравнится с самым красивым цветком.

pavel19836212: Спинка очень красивая.

egler.ernesto: Ты выглядишь красиво, Саша!

antonio_molinad: Ты самый великолепный и эффектный цветок! Ты просто мечта!

shcherbakova_ay: Вы прекрасней, чем цветы!

betojesusalves: Ты самый красивый цветок в саду красоты!

alekletuchiy: Такая красота незаконна!