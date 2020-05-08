На нападавших на волейболиста Спиридонова будет заведено уголовное дело

Чемпион Европы 2013 года волейболист Алексей Спиридонов рассказал, что опознал нападавших на него мужчин и на них заведено уголовное дело.

Ранее Спиридонов сообщил о нападении на него двух неизвестных, у одного из которых был нож. Спортсмен выходил из банка с другом, но это не остановило преступников. Спиридонов и его товарищ сумели оказать сопротивление и не пострадали.



«Опознание прошло успешно. Будет заведено уголовное дело. Я сначала не планировал обращаться, но полиция сама на меня вышла, и я посчитал, что будет правильно обратиться к ним с просьбой завести дело. Я представил, что было бы, напади они не на меня, а на моих родителей, ваших родителей или просто пожилых людей… Вот это страшно. Такое прощать нельзя», — приводит слова Спиридонова РИА «Новости».