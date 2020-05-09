Саммельвуо отреагировал на отмену матчей Лиги наций в 2020 году

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал отмену матчей Лиги наций в 2020 году. Ранее стало известно, что соревнования отменяются из-за коронавируса.
«Это было ожидаемым решением, как и в случае с переносом Олимпиады. Главное, чтобы все были здоровы.
Нужно подумать о том, чтобы провести тренировочный сбор в России в этом году, если будут условия для этого. Но пока очень тяжело что-то планировать из-за ситуации с вирусом, в том числе и товарищеские матчи.
Непонятно, когда откроют границы, к тому же до начала игр нам нужно полтора месяца тренировок. Игроки очень давно без волейбольных тренировок», — приводит слова Саммельвуо РИА «Новости».
В России должно было состояться два этапа турнира. Мужской этап должен был принять Ярославль, женский — Уфа.
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