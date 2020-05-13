Мамиашвили — о причине смерти Алиомарова: это коронавирус

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал причину смерти главного тренера сборной России по женской борьбе Магомеда Алиомарова. По его словам, специалист умер из-за коронавируса.
«К сожалению, это суровая действительность, Магомед Алиомарович Алиомаров умер сегодня ночью в Дагестане. Да, это коронавирус. Похороны состоятся сегодня в Дагестане. Сказать, что это очень большая потеря для нас, значит ничего не сказать.
Магомед Алиомаров был ещё молодым мужчиной, и у него было столько энергии, столько планов, столько надежд. И те революционные преобразования, которые он сделал в женской борьбе, конечно же, вселяли в нас надежды. Но это всё настолько несравнимо с тем, что ушёл из жизни такой молодой человек, у которого есть семья, дети, внуки. Светлая память», — цитирует Мамиашвили «Р-Спорт».
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