Мамиашвили — о причине смерти Алиомарова: это коронавирус

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал причину смерти главного тренера сборной России по женской борьбе Магомеда Алиомарова. По его словам, специалист умер из-за коронавируса.

«К сожалению, это суровая действительность, Магомед Алиомарович Алиомаров умер сегодня ночью в Дагестане. Да, это коронавирус. Похороны состоятся сегодня в Дагестане. Сказать, что это очень большая потеря для нас, значит ничего не сказать.

Магомед Алиомаров был ещё молодым мужчиной, и у него было столько энергии, столько планов, столько надежд. И те революционные преобразования, которые он сделал в женской борьбе, конечно же, вселяли в нас надежды. Но это всё настолько несравнимо с тем, что ушёл из жизни такой молодой человек, у которого есть семья, дети, внуки. Светлая память», — цитирует Мамиашвили «Р-Спорт».