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Дарье Клишиной предложили поработать эскортницей

Дарье Клишиной предложили поработать эскортницей
Дарье Клишиной предложили поработать эскортницей
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, рассказала, как получила предложение поработать в сфере эскорт-услуг. Спортсменка отказалась от него, даже когда узнала сумму.

Если у вас не отображается фото Клишиной, посмотреть, как она выглядит, можно в её «инстаграме».

«Такое было. Только не содержанкой, была другая интерпретация: сопровождение.

Эскорт? Да, прикинь. В Америке, причём несколько месяцев назад. Максимум полгода прошло. Я такого не ожидала.

Незнакомый мужчина просто написал в директе «Инстаграма». Я никого не посылаю, но сразу же жёстко ответила: «Извините, но данное предложение меня не интересует». Так он начал: «Нет, вы подождите, не отказывайтесь так сразу, вы же не знаете, на каких условиях. Такая-то сумма». «Нет, всё, до свидания».

200 тысяч в месяц. Сидела потом и думала: неужели я произвожу впечатление девушки, которая могла бы на это согласиться?» — цитирует Клишину Sports.ru.

29-летняя Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.

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