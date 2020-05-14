Ласицкене подала заявку на получение нейтрального статуса и оплатила взнос — $ 250

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене (2015, 2017 и 2019 годов), выигравшая также два чемпионата мира в помещениях (в 2014 и 2018 годах), в четверг отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса, который позволит ей выступать на международных стартах.



World Athletics разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. При этом заявки на получение нейтрального статуса подлежат рассмотрению только при наличии приложенных к ним официальных писем от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться интересующая World Athletics информация о спортсмене.



«Заявка заполнена и отправлена, все сопутствующие к ней документы тоже. РУСАДА и ВФЛА достаточно оперативно сработали в плане оформления сопроводительных писем, и за это им большое спасибо. Взнос в размере 250 долларов за нейтральный статус мы оплатили сами. Да, это унизительно, но все годы отстранения ВФЛА перед нами стоит лишь одна задача — выступать, несмотря ни на что», — приводит слова Ласицкене ТАСС.



Также World Athletics ввела обязательный денежный сбор за оформление нейтрального статуса. Для взрослых спортсменов (старше 20 лет) он составит $ 250, для спортсменов с 18 до 20 лет — $ 100. Атлеты, которые не достигли 18 лет, могут получить нейтральный статус бесплатно. Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпиад, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.

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