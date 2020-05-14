Грищук обыграл Томашевского в финале благотворительного онлайн-турнира «Сборная — России»

Российский шахматист Александр Грищук стал победителем благотворительного онлайн-турнира по блицу «Сборная — России». В решающей встрече он со счётом 3:0 обыграл Евгения Томашевского.
Напомним, в полуфиналах Грищук со счётом 2:1 обыграл 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника, тогда как Томашевский переиграл Петра Свидлера — 1,5:0,5.
Также в турнире принимали участие Сергей Карякин, Эрнесто Инаркиев, Ян Непомнящий и Александр Рязанцев.
Стоит отметить, что призовой фонд соревнований будет распределён среди региональных больниц и медиков, борющихся с эпидемией COVID-19.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 298 тыс. смертей. Излечилось более 1,5 млн человек.
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