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Ирина Винер-Усманова попросила регионы разрешить индивидуальные тренировки гимнасток

Ирина Винер-Усманова попросила регионы разрешить индивидуальные тренировки гимнасток
Другие / Прочие виды спорта 0

Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) обратилась с просьбой к региональным властям разрешить спортсменкам проводить индивидуальные тренировки. Письмо, подписанное президентом ВФГР Ириной Винер-Усмановой, отправлено после рекомендаций Министерства спорта России о поэтапном снятии ограничений, наложенных из-за пандемии коронавируса.

«В целях сохранения спортивных результатов, а также для полноценного восстановления и подготовки гимнасток федерация просит разрешить проведение индивидуальных тренировочных занятий для членов спортивных сборных команд по художественной гимнастике субъектов РФ на региональных спортивных объектах при условии соблюдения требований Роспотребнадзора», — говорится в письме, опубликованном на сайте ВФХГ.

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