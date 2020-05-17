Ирина Винер-Усманова попросила регионы разрешить индивидуальные тренировки гимнасток

Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) обратилась с просьбой к региональным властям разрешить спортсменкам проводить индивидуальные тренировки. Письмо, подписанное президентом ВФГР Ириной Винер-Усмановой, отправлено после рекомендаций Министерства спорта России о поэтапном снятии ограничений, наложенных из-за пандемии коронавируса.
«В целях сохранения спортивных результатов, а также для полноценного восстановления и подготовки гимнасток федерация просит разрешить проведение индивидуальных тренировочных занятий для членов спортивных сборных команд по художественной гимнастике субъектов РФ на региональных спортивных объектах при условии соблюдения требований Роспотребнадзора», — говорится в письме, опубликованном на сайте ВФХГ.
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