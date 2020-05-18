«25 подкрались незаметно». Гимнастка Селезнёва выложила фото в свой день рождения

Российская гимнастка Екатерина Селезнёва опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Сегодня, 18 мая, спортсменке исполнилось 25 лет.
«25 подкрались незаметно! Большое спасибо всем за поздравления и тёплые слова в мой адрес! Обязательно всё прочитаю и отвечу», — написала Селезнёва.
Посмотреть фотографию можно на странице Екатерины Селезнёвой в «Инстаграме».
24-летняя Селезнёва завоевала на прошлогоднем чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали, а также четыре золота на летней Универсиаде в Неаполе-2019.
Селезнёва является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.
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