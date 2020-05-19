«В какой-то момент просто разрыдалась в трубку». Синхронистка Субботина — о самоизоляции

Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала о сложностях, с которыми столкнулась, находясь на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
«Никуда не выходила из дома, наверное, недели полторы. Даже в магазин не ходила — сидела в четырёх стенах. Максимум прогулки на балконе. Ставила стул, открывала нараспашку окна и могла сидеть там по 3–4 часа.
Понимала, мне очень не хватает свежего воздуха, но выйти на улицу боялась. В какой-то момент позвонила маме — она уезжала по делам — и просто разрыдалась в трубку. Когда мама вернулась, мы оформили пропуск и вышли на улицу. Походили вокруг дома, дошли до соседнего, и мне стало легче.
Главный совет — не отчаиваться, искать что-то новое, чем можно себя развлечь, отвлечь, и наслаждаться этим. И ещё надо разрешить себе и грустить тоже. В такой ситуации это абсолютно нормальная эмоция.
Бодрилась изо всех сил, продержалась чуть больше месяца, а потом меня накрыло. Не могла нормально спать: одну ночь не сплю, вторую. Сейчас понимаю, что это было естественное состояние. Просто нужно было перетерпеть», — цитирует Субботину Sport24.
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