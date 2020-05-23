Карякин объяснил, почему российским шахматистам сложно выступать на онлайн-турнирах

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением об онлайн-турнирах, которые проводятся во время пандемии коронавируса. По словам Карякина, россиянам бывает сложно на них играть из-за разницы во времени.
Напомним, Карякин успешно преодолел групповой этап турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. В плей-офф российский гроссмейстер сыграет с соотечественником, Даниилом Дубовым.
«Мне кажется, россиянам не очень комфортно, потому что последняя партия дня играется уже довольно поздно вечером. Я встаю рано, в 6:30, вместе с детьми — не удаётся поспать долго. Играть вечером тяжелее — начиная с 8 вечера голова работает уже хуже, продуктивность падает.
В отличие от других видов спорта, мы играем полноценные турниры по Интернету, нам не надо никуда уезжать. В прошлом году я был дома от силы полтора месяца. Сейчас же я просто счастлив находиться дома и уже превысил двухгодичный лимит пребывания дома за месяцы карантина. Понимаю, многим приходится очень непросто, и мы, шахматисты, очень скучаем по обычным турнирам, но надо пока довольствоваться тем, что есть», — цитирует Карякина ТАСС.
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