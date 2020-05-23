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Дарья Спиридонова показала, как менять образ по прыжку в другую обувь

Дарья Спиридонова показала, как менять образ по прыжку в другую обувь
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях гимнастка Дарья Спиридонова на своей странице в «Инстаграме» устроила оригинальную «битву луков». Спортсменка выстроила дорожку из нескольких пар обуви и меняла имидж, перепрыгивая в следующую пару.

Начав в тренировочном наряде, Спиридонова переоделась в купальник, затем — в кигуруми с дракончиком, потом приняла образ для силовой фитнес-тренировки. В следующем образе гимнастка приготовилась смотреть кинофильм в свободном домашнем костюме и с чипсами, после чего отправилась спать в короткой пижаме и с большим Микки Маусом. По утру Дарья пошла на прогулку с любимым той-пуделем Рокки, а завершила переодевание вечерним нарядом с клатчем и туфлями на каблуках.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Дарьи Спиридоновой.

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