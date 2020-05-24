Глава ФШР Филатов пояснил идею матча Карякина и космонавта, находящегося на МКС

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что матч гроссмейстера Сергея Карякина и космонавта Анатолия Иванишина приурочен к 50-летию матча «Космос — Земля».
«Идея в том, чтобы отметить юбилейную дату матча 1970 года «Космос — Земля». В нашем музее на Гоголевском бульваре есть эти космические шахматы. Они были созданы специально, чтобы космонавты играли в невесомости. Тогда с помощью шахмат пытались исследовать, насколько невесомость влияет на мозг.
Готовили юбилейное мероприятие по случаю того матча на ВДНХ, но вмешался коронавирус. Что ж, через Сергея будем популяризировать идею, что шахматы и космос недалеки друг от друга», – цитирует Филатова ТАСС.
Игра «Космос — Земля» состоялась 9 июня 1970 года. Космос представлял экипаж советского космического корабля «Союз-9» — лётчики-космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов. Землю — руководитель подготовки советских космонавтов генерал-полковник авиации Николай Каманин и лётчик-космонавт Виктор Горбатко. Для игры применялись шахматы специальной конструкции, приспособленные к условиям невесомости.
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