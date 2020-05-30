«Мечта». Поклонники восхитились фото Александры Солдатовой в белом купальнике

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новые фотографии. Гимнастка изображена лежащей на пляже, волосы распущены, на Александре — белый купальник.

Фотографии можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

Солдатова попросила подписчиков в комментариях описать её одним словом, однако вновь получила множество восторженных комплиментов от поклонников.

alexey_ivanovich1976 «Мечта»

antonio_molinad: «Ты самая красивая женщина на Земле! Выглядишь потрясающе, великолепно!»

alex19911947: Sexy girl

azamattoktonaev: «Русалка»

rebeca_thlu: Queen

vitaliigorodnichev: «Как Багира… Богиня вы, Александра!»

pavel19836212: «Сашуля, ты космос!»