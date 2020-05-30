«Мечта». Поклонники восхитились фото Александры Солдатовой в белом купальнике
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новые фотографии. Гимнастка изображена лежащей на пляже, волосы распущены, на Александре — белый купальник.
Фотографии можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
Солдатова попросила подписчиков в комментариях описать её одним словом, однако вновь получила множество восторженных комплиментов от поклонников.
alexey_ivanovich1976 «Мечта»
antonio_molinad: «Ты самая красивая женщина на Земле! Выглядишь потрясающе, великолепно!»
alex19911947: Sexy girl
azamattoktonaev: «Русалка»
rebeca_thlu: Queen
vitaliigorodnichev: «Как Багира… Богиня вы, Александра!»
pavel19836212: «Сашуля, ты космос!»
Гимнастка Солдатова показала свои любимые видео. Она в коротких шортах и в строгом костюме
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