Дубов победил Накамуру во втором матче финала онлайн-турнира по быстрым шахматам
Российский гроссмейстер Даниил Дубов одержал победу над американцем Хикару Накамурой во втором матче финальной серии онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge.
Дубов выиграл чёрными первую партию, а затем соперники дважды сыграли вничью. Теперь они сравняли счёт в серии. Накануне Накамура выиграл первый матч со счётом 2,5:1,5. Победитель турнира определится завтра, 3 июня, когда состоится решающая встреча.
Каждый матч на турнире состоит из четырёх партий, если один из шахматистов не добивается досрочной победы. В случае ничьей решающей пятой партией становится армагеддон.
Напомним, в полуфинале Дубов в двух встречах обыграл китайца Дина Лижэня, а Накамура нанёс поражение норвежцу Магнусу Карлсену в трёх партиях.
Дубов проиграл Накамуре в первом матче финала онлайн-турнира по быстрым шахматам
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