Дубов победил Накамуру во втором матче финала онлайн-турнира по быстрым шахматам

Российский гроссмейстер Даниил Дубов одержал победу над американцем Хикару Накамурой во втором матче финальной серии онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge.

Дубов выиграл чёрными первую партию, а затем соперники дважды сыграли вничью. Теперь они сравняли счёт в серии. Накануне Накамура выиграл первый матч со счётом 2,5:1,5. Победитель турнира определится завтра, 3 июня, когда состоится решающая встреча.

Каждый матч на турнире состоит из четырёх партий, если один из шахматистов не добивается досрочной победы. В случае ничьей решающей пятой партией становится армагеддон.

Напомним, в полуфинале Дубов в двух встречах обыграл китайца Дина Лижэня, а Накамура нанёс поражение норвежцу Магнусу Карлсену в трёх партиях.