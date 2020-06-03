Дарья Клишина: не пошла бы голосовать за поправки в Конституцию
Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, поделилась отношением к поправкам к Конституции РФ. Голосование по поправкам будет проходить 1 июля. Клишина, проживающая в США, призналась, что не пошла бы на голосование.
«Я очень далека от политики, не лезу в неё. Пошла бы я голосовать за поправки в Конституцию? Нет, потому что я не компетентна в этих вопросах», — сказала Клишина во время прямого эфира в «Инстаграме» с Марией Командной.
В комплекс поправок в Конституцию входит ряд мер, среди которых инициатива, позволяющая Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента России. Изначально голосование должно было состояться весной, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.
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