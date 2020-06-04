Хайо Зеппельт назвал странным превосходство спортсменов Норвегии и Ямайки

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, получивший известность благодаря фильмам о допинге в российском спорте, назвал странным доминирование спортсменов Норвегии и Ямайки, которые особенно успешно выступают в лыжных гонках и в беге на короткие дистанции соответственно.

«В отношении Норвегии и Ямайки у нас нет ни малейшего свидетельства систематического использования допинга. Но то, насколько лучше их спортсмены в этих областях, чем в других, кажется в любом случае странным.

Можно ещё заглянуть в историю. Когда я начал работать спортивным репортёром в 1980-х годах, в Германии было поколение, исторически доминирующее в женском плавании. Теперь мы точно знаем почему», — приводит слова Зеппельта Delfi.ee.