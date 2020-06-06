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Никита Нагорный справился с полосой препятствий за 19 секунд

Никита Нагорный справился с полосой препятствий за 19 секунд
Другие / Прочие виды спорта 0

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный на своей странице в TikTok опубликовал видео прохождения полосы препятствий за 19 секунд. В качестве музыкального сопровождения 23-летний спортсмен выбрал электронную версию основной музыкальной темы известной видеоигры Super Mario Bros.

«19 секунд. Смогу быстрее?» — подписал видео Нагорный.

Видео можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в TikTok.

Члены сборной России по спортивной гимнастике 25 мая вернулись к тренировкам на федеральной базе «Озеро Круглое». До этого в течение двух месяцев спортсмены находились на самоизоляции из-за пандемии коронавируса и поддерживали форму в домашних условиях.

Нагорный – действующий чемпион мира и Европы в личном многоборье. Оба турнира выиграл в 2019 году.

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