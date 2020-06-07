Футболисты «Денвер Бронкос» возглавили акцию в поддержку темнокожих в Денвере

Более 70 игроков, тренеров и персонала клуба американского футбола «Денвер Бронкос» возглавили акцию протеста под лозунгом «Жизни чернокожих важны». Футболисты, одетые в чёрные футболки с надписью «Если вы не с нами, то против нас», маршем провели тысячи людей в центр Денвера. На лица руководства и тренерского состава клуба дополнительно были надеты маски со словами «Я не могу дышать».
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Денвер Бронкос».
На центральной площади игроки выступили со сцены перед собравшимися. Они говорили, что хотят участвовать в управлении страной. Единственный способ исправить сложившуюся ситуацию, по их мнению, участие в акциях протеста, в ходе которых можно высказать своё мнение и прийти к решению.
Акции протеста под лозунгом «Жизни чернокожих важны» охватили США после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая.
- 7 июня 2020
-
22:36
-
20:27
-
19:55
-
17:56
-
16:01
-
12:31
-
11:59
-
00:50
-
00:14
- 6 июня 2020
-
23:55
-
21:46
-
21:29
-
21:18
-
20:07
-
19:30
-
19:05
-
17:23
-
17:04
-
15:20
-
11:22
-
09:45
-
04:12
-
00:49
- 5 июня 2020
-
23:18
-
20:53
-
19:37
-
19:01
-
17:33
-
15:49
-
14:19
-
12:21
-
10:58
-
10:36
-
09:22
-
07:17