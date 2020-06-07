Футболисты «Денвер Бронкос» возглавили акцию в поддержку темнокожих в Денвере

Более 70 игроков, тренеров и персонала клуба американского футбола «Денвер Бронкос» возглавили акцию протеста под лозунгом «Жизни чернокожих важны». Футболисты, одетые в чёрные футболки с надписью «Если вы не с нами, то против нас», маршем провели тысячи людей в центр Денвера. На лица руководства и тренерского состава клуба дополнительно были надеты маски со словами «Я не могу дышать».

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Денвер Бронкос».

На центральной площади игроки выступили со сцены перед собравшимися. Они говорили, что хотят участвовать в управлении страной. Единственный способ исправить сложившуюся ситуацию, по их мнению, участие в акциях протеста, в ходе которых можно высказать своё мнение и прийти к решению.

Акции протеста под лозунгом «Жизни чернокожих важны» охватили США после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая.