Кузнецов — о возможном возвращении Захарова: хотел бы спокойно допрыгать со Шлейхером

Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года и чемпион мира 2017 года в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина в паре с Ильёй Захаровым россиянин Евгений Кузнецов выразил своё мнение по поводу возможного возвращения бывшего партнёра в спорт.

Захаров, решив завершить карьеру из-за проблем со здоровьем, затянул с оформлением выхода из пула тестирования и в итоге пропустил три допинг-теста, за что был дисквалифицирован. К моменту проведения Олимпиады в 2021 году дисквалификация Захарова закончится.

«Я разговаривал с ним, у него мысли о возвращении закрадываются. Но это очень тяжело. Я вот три месяца провёл на самоизоляции и потерял форму, а человек упустил год. Ему ещё сложнее вернуться. Всё будет зависеть от мотивации и физических сил. За Захарова решать ничего не могу, он сам будет думать.

Стоит ли ждать нашего воссоединения? Я заложник обстоятельств и по поводу смены партнёров решать не могу. Я бы хотел, чтобы мы спокойно допрыгали со Шлейхером, у нас хороший дуэт. Не могу сказать о нём ничего плохого, мы более или менее подходим друг другу. Я буду стараться держаться сторонней позиции, так что пусть решает главный тренер», — приводит слова Кузнецова RT.