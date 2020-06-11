Глава ОКР Поздняков обвинил ВАДА в давлении на CAS в вопросе об отстранении России

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ответил на вопрос, почему слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу России cо Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) сделали закрытыми.
«Вообще практически все слушания в CAS происходят в закрытом режиме, это общепринятая практика. В нашем случае в связи с важностью и объёмом той информации, которая будет представлена в рамках слушания, а также из-за большого общественного резонанса данное решение CAS принял самостоятельно. РУСАДА, как один из двух главных участников процесса, в своей рекомендации высказалось за закрытый характер. Что логично, исходя из остроты вопроса.
Однако наши зарубежные оппоненты по процессу в CAS постоянно и дозированно вбрасывают информацию, связанную с данным делом, которая в любом случае оказывает давление на арбитров. Поэтому говорить о какой-то закрытости процесса не приходится», — приводит слова Позднякова «РБК-Спорт».
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